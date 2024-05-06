 بريطانيا تعرب عن قلقها العميق حيال هجوم إسرائيلي محتمل على رفح - بوابة الشروق
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بريطانيا تعرب عن قلقها العميق حيال هجوم إسرائيلي محتمل على رفح

(قنا)
نشر في: الإثنين 6 مايو 2024 - 11:42 م | آخر تحديث: الإثنين 6 مايو 2024 - 11:42 م

قال ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الإثنين، إنه "يشعر بقلق عميق" إزاء هجوم تعد له قوات الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأضاف سوناك، لوسائل إعلام بريطانية "لقد قلت دائما إننا نشعر بقلق عميق إزاء احتمال التوغل العسكري في رفح نظرا لعدد المدنيين الذين يحتمون هناك وأهمية هذا المعبر للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة".

وكانت طائرات الاحتلال قد ألقت منشورات مكتوبة تنذر السكان المدنيين بإخلاء الأحياء الشرقية لمدينة رفح، لا سيما منطقة "الشوكة" وأحياء "السلام" و"الجنينة" و"البيوك" وغيرها.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.

 

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