بنك الكويت المركزي يخصص إصداري سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 320 مليون دينار

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أعلن بنك الكويت المركزي اليوم، تخصيص إصداري سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 320 مليون دينار كويتي (نحو مليار دولار أمريكي).

وقال المركزي - في بيان - إن قيمة الإصدار الأول بلغت 160 مليون دينار (نحو 528 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر بمعدل عائد 4.375 في المئة، مضيفا أن الإصدار الثاني بنفس القيمة 160 مليون دينار (حوالي 528 مليون دولار) لأجل ستة أشهر بمعدل عائد 4.5 في المئة.

وكان بنك الكويت المركزي أعلن قبل نحو أسبوع عن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة بلغت 200 مليون دينار كويتي (حوالي 660 مليون دولار أمريكي).