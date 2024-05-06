 تموين الإسكندرية: ضبط ربع طن فسيخ مجهول المصدر بالعامرية - بوابة الشروق
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تموين الإسكندرية: ضبط ربع طن فسيخ مجهول المصدر بالعامرية

هدى الساعاتي:
نشر في: الإثنين 6 مايو 2024 - 2:36 م | آخر تحديث: الإثنين 6 مايو 2024 - 2:36 م

أعلن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عن ضبط ربع طن فسيخ مجهول المصدر بالعامرية، مشددا على الأجهزة الرقابية بشن حملات متزامنة على أسواق الفسيخ والرنجة.

فيما نفذت إدارة التجارة الداخلية بالمديرية اليوم الإثنين برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له باكينام مصطفى وسالي أنور، مفتشي الإدارة بحملة تموينية على أسواق الأسماك المملحة، أسفرت عن تحرير 6 محاضر حيازة أسماك مملحة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 220 كيلو جرام فسيخ، وتحرير 5 محاضر عدم إعلان عن أسعار الأسماك المملحة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.


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