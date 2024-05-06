ألمانيا: واحد من منفذي الهجوم على السياسي إيكه ينتمي إلى اليمين

أعلن مكتب مكافحة الجريمة في ولاية سكسونيا الألمانية أن واحدا على الأقل من المجموعة التي نفذت الهجوم على السياسي الاشتراكي ماتياس إيكه في مدينة دريسدن (عاصمة الولاية) ينتمي إلى التيار اليميني.

وقالت متحدثة باسم المكتب اليوم الاثنين إن المفترض أن هذا الشخص ينتمي إلى "فئة ذات دوافع سياسية يمينية".

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة حددت في الوقت الراهن هوية جميع الأشخاص الأربعة المشتبه بهم في شن الهجوم على إيكه وأحد معاوني الحملة الانتخابية لحزب الخضر في دريسدن مساء يوم الجمعة الماضي.

وكان شاب صغير - 17 عاما سلم نفسه للشرطة أمس الأحد واعترف أمام الشرطة بهجومه على ماتياس إيكه النائب في البرلمان الأوروبي المنتمي لحزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي ،أثناء تعليق ملصقات انتخابية في دريسدن مساء الجمعة الماضية.

وأعلنت الشرطة أنه تمت مصادرة أدلة أثناء تفتيش منازل المشتبه بهم ويجري الآن تحليلها.

وتتراوح أعمار أفراد المجموعة الأربعة الذين نفذوا الهجوم بين 17 و18 عاما.

وجاء في بيان للشرطة ومكتب المدعي العام بولاية سكسونيا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل الانتهاء من التحقيق.