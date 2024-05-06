متحف فنلندي لقومية سامي يحصل على لقب متحف العام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز متحف سيدا الفنلندي المخصص لقومية سامي في إناري بجائزة متحف العام الأوروبي المرموقة لعام 2024.

وتم منح هذه الجائزة وجوائز أخرى في مجال المتاحف ليل السبت في احتفال بمدينة "بورتيماو" بجنوبي البرتغال.

وكتبت لجنة التحكيم أن المتحف تميز بنهجه التكاملي الشفاف والشامل والمفتوح، والذي يخلق سبلا جديدة للمجتمعات المحلية وعامة الناس لإقامة روابط بين الماضي والحاضر.

يذكر أن المتحف الكائن في شمالي فنلندا مخصص لتاريخ وثقافة قومية سامي علاوة على الطبيعة في شمال لابلاند الفنلندية. وتعيش قبائل السامي في كل من شمالي السويد والنرويج وفنلندا وشبه جزيرة كولا الروسية.

وتستهدف الجائزة السنوية ، التي تقام تحت رعاية مجلس أوروبا، تسليط الضوء على التطورات الإبداعية في المتاحف العالمية وتشجيعها.

ومنذ عام 1977 ، جرى منح الجائزة إما إلى متاحف تم افتتاحها في الآونة الأخيرة أو إلى متاحف بها معارض محدثة بالكامل.