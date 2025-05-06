ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات اليوم

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ارتفع اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب (المركزي) الصيني 2008ر7 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 6 بيب صيني عن مستواه أمس وكان 2014ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.