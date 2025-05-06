تواصل فرق الإنقاذ في ولاية تكساس الأمريكية، البحث عن طفلة "10 سنوات" جرفتها مياه الفيضانات المتزايدة بشكل سريع، فيما حذر خبراء الأرصاد الجوية، من أن اليوم الثلاثاء، سيشهد هطول مزيد من الأمطار الغزيرة والفيضانات على منطقة هيوستن وساحل الولاية.

وقامت فرق، بتمشيط مدينة برينهام ليلة الاثنين، باستخدام طائرات مسيرة مزودة بكاميرات تصوير حراري لمحاولة العثور على الطفلة.

ولكن إدارة الإطفاء في برينهام، قالت إنها اضطرت لتحجيم عمليات البحث بسبب تحرك العواصف الرعدية الشديدة في المنطقة.

وأضافت الإدارة، في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي: "هناك طقس غير مستقر في طريقه للمنطقة، ولذلك نرجو الدعاء من أجل الأسرة وجميع المتعاملين الأوائل المشاركين في عملية البحث والإنقاذ".

وقالت إدارة الإرصاد الوطنية في هيوستن، إن الجولة التالية من العواصف الشديدة قد تجلب معها أمطارا تصل إلى ارتفاع 6 بوصات (15 سم) اليوم الثلاثاء.

وحذرت الأرصاد، من سلسلة من تيارات السحب القوية والفيضانات على طول الشواطئ المواجهة للخليج، خاصة أثناء عملية المد والجزر.