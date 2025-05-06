عبد الفتاح البرهان: كل تدمير للمنشآت العسكرية والمدنية لن يزيدنا إلا قوة

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن كل تدمير للمنشآت العسكرية والمدنية في السودان لن يزيد الجيش إلا قوة.

وقال البرهان في كلمة متلفزة، اليوم الثلاثاء، "سنقتص من أعدائنا وسننتصر على ميلشيات الدعم السريع ومن يعاونهم".

وأضاف "قواتنا المسلحة ستواصل العمل على ردع العدوان"، مشددا على أنه "ستحين ساعة القصاص والشعب السوداني سينتصر".

وفي وقت سابق من اليوم، تجددت الهجمات المكثفة على عدد من المواقع الاستراتيجية في مدينة بورتسودان شرقي السودان، التي تحولت منذ الأسابيع الأولى في الحرب إلى مقر مؤقت للحكومة.

وشملت الهجمات مطار بورتسودان الدولي، ومستودعات للغاز، ومنشآت في الميناء البحري، وقاعدة فلامنجو العسكرية، ومحطة الكهرباء التحويلية، إضافة إلى فنادق ومقار حكومية في وسط المدينة.