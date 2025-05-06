 النجمة ​​ريانا تستعرض بطنها المنتفخ بعد الإعلان عن حملها الثالث في حفل ميت جالا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النجمة ​​ريانا تستعرض بطنها المنتفخ بعد الإعلان عن حملها الثالث في حفل ميت جالا

لندن (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 10:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 10:40 ص

استعرضت نجمة البوب الشهيرة ​​ريانا، بطنها المنتفخ بعد الإعلان عن حملها الثالث على السجادة الزرقاء المرصعة بالنجوم في حفل "ميت جالا".

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الثلاثاء، بأن المغنية وقطب مستحضرات التجميل، شوهدت وهي تسرع إلى داخل فندق في نيويورك قبل ساعات من بدء الحفل، بينما دخل شريك حياتها المغني آساب روكي متحف متروبوليتان للفنون بنيويورك، حيث يقام الحفل.

وقال مغني الراب، "36 عاما": "إنه شعور رائع، كما تعلمون.. لقد حان الوقت لكي يرى الجمهور ما كنا نقوم بتجهيزه"، مضيفا: "وأنا سعيد لأن الجميع سعداء من أجلنا، لأننا سعداء بكل التأكيد".

واختارت ريانا "37 عاما" - التي تعتاد دائما حضور الحفل السنوي، والتي وصلت متأخرة - فستانا من تصميم مارك جاكوبز، أبرز بطنها المنتفخ بسبب الحمل، مع جاكت بدلة قصير وقبعة سوداء.

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