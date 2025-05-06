استياء في أستون فيلا بسبب تعديل موعد مباراة توتنهام

وافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، على طلب نادي توتنهام هوتسبير بتقديم موعد مباراته مع أستون فيلا، لزيادة وقت استعداداته لنهائي الدوري الأوروبي، الذي من المحتمل أن يتأهل الفريق اللندني إليه.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب فيلا بارك يوم الجمعة 16 مايو الجاري، بعد أن كان من المقرر إقامتها في 18 من ذات الشهر.

ويمنح الموعد الجديد توتنهام مساحة أكبر للتحضير لنهائي الدوري الأوروبي، الذي يقام بمدينة بلباو الإسبانية في 21 من الشهر الحالي، في حال صعوده.

وتقدم توتنهام خطوة عملاقة نحو التأهل للمباراة النهائية للمسابقة القارية، لا سيما عقب فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف على بودو جليمت النرويجي، يوم الخميس الماضي، في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين، بعد غد الخميس، في النرويج.

وأشارت مصادر من أستون فيلا لوكالة أنباء بي أيه البريطانية، الأسبوع الماضي إلى استعداد النادي للطعن ضد قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إذا وافقت على طلب توتنهام، ولكن لم يُذكر أي شيء في البيان، الذي صدر اليوم الثلاثاء للإعلان عن الموعد الجديد.

وفي حين أن هذا الأمر يبدو شائعا في دول أخرى، إلا أنه لم يسبق أن قامت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتغيير مواعيد مباريات المسابقة لصالح الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية.

وفي حال تأهل توتنهام لنهائي الدوري الأوروبي ربما يواجه مواطنه مانشستر يونايتد، الذي وضع قدما في هذا الدور عقب فوزه الكبير بثلاثية نظيفة على مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني في مباراة الذهاب، يوم الخميس الماضي.

وعبر مسؤولو أستون فيلا عن استيائهم الشديد من قرار الرابطة بتعديل موعد المباراة.

وكتب مونشي المدير الرياضي بأستون فيلا عبر منصة إكس: "لم نكن نتمنى تغيير موعد المباراة، هذا القرار يمثل البديل الأقل ضررًا".

وأضاف مونشي: "جماهيرنا لا تستحق ذلك، لكننا بذلنا قصارى جهدنا للحفاظ على المباراة لحماية أهم شيء بالنسبة لنا، الجماهير وفريقنا".

من جانبه قال داميان فيداجاني، مدير عمليات كرة القدم في أستون فيلا خلال منشور مطول: "إنه تحيز واضح ضد جماهيرنا، وللأسف لم نشعر بهذا الدعم خلال مشوارنا في دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي أو دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وتابع فيداجاني: "المشاركة في البطولات الأوروبية ليست فقط أمرا مهما وملحا للأندية الإنجليزية التي على وشك التأهل إلى النهائيات".

من جانبها ذكرت وكالة أنباء أسوشيتدبرس أن تعديل موعد المباراة من شأنه أن يقلص استعداد أستون فيلا يومين أقل، في ظل سعي الفريق للمنافسة على دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بينما سيدفع توتنهام بتشكيلة قوية في ظل وجود متسع من الوقت أمامه استعدادا لتأهل محتمل لنهائي أوروبي.

ويحتل أستون فيلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويتنافس مع 5 أندية أخرى على حسم التأهل لدوري الأبطال، علمًا بأن ليفربول قد تأهل بالفعل بعد تتويجه رسميا بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.