أشعل ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، الحماس بتصريحات مثيرة، قبل موعة باريس سان جيرمان الحاسمة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وينتظر فريق أرسنال بقيادة مدربه أرتيتا، مباراة قوية وحاسمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، خاصة بعد هزيمته في مواجهة الذهاب بنتيجة 1-0.

وتقام مباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان، مساء غد الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرض الأخير.

قال ميكيل أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «إذا حققنا الفوز، فستكون هذه أعظم ليلة في تاريخنا، نحن هنا لصناعة التاريخ».

وأضاف: «أصبحنا على بُعد خطوة واحدة فقط من التأهل إلى النهائي، وهي الفوز على باريس في هذه المباراة، وسنترك الكلام لأرض الملعب».

وتابع: «التغلب على باريس سان جيرمان يتطلب أن نكون في أفضل مستوياتنا، ونعلم جيدًا ما نحن قادرون عليه، باستثناء أول 15 دقيقة».

وأتم مدرب أرسنال تصريحاته، بدفعة معنوية بعد عودة نجم الفريق قائلًا: «كالافيوري شارك في التدريبات، وهو الآن جاهز بدنيًا ويمكنه اللعب إذا تطلب الأمر».