المعارضة في توجو تتهم الرئيس بتنفيذ انقلاب دستوري لتكريس حكمه

تعهد ائتلاف من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في توجو، يوم الإثنين، بتكثيف الضغط الداخلي والدولي على الرئيس فور جناسينجبي، بعد تعيينه المثير للجدل في عطلة نهاية الأسبوع على رأس هيئة تنفيذية جديدة قوية.

وندّد سياسيون من المعارضة في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا بالخطوة، واصفين إياها بأنها "انقلاب دستوري" قد يشير إلى تراجع ديمقراطي إضافي في منطقة تشهد سلسلة من الانقلابات العسكرية.

وكان جناسينجبي، الذي يتولى الحكم منذ عام 2005 عقب وفاة والده، قد مُنح يوم السبت من قبل البرلمان لقبا جديدا هو "رئيس مجلس الوزراء"، وهو منصب يتمتع بصلاحيات موسعة ويمكن إعادة انتخابه لعدد غير محدود من الولايات تمتد كل منها لست سنوات، من قبل البرلمان.

وتُعد توجو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 8 ملايين نسمة، دولة حُكمت من قبل نفس العائلة منذ 57 عاما، بداية من إياديما جناسينجبي ثم ابنه فور، ووصل فور إلى السلطة بعد انتخابات عام 2005، وصفتها المعارضة بأنها مزورة.

وفي العام الماضي، وقع جناسينجبي على دستور جديد ألغى الانتخابات الرئاسية ومنح البرلمان صلاحية اختيار الرئيس.