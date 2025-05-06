وزير الخارجية الأيرلندي: أشعر بفزع واشمئزاز من مواصلة إسرائيل منع دخول المساعدات إلى غزة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي سيمون هاريس، إن الصراع في الشرق الأوسط، يشكل أولوية بالنسبة له والحكومة الأيرلندية.

وأضاف في كلمة له ضمن فعاليات القمة العالمية الأيرلندية 2025، اليوم الثلاثاء، أنه «يشعر بالفزع والاشمئزاز العميقين إزاء استمرار إسرائيل في منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة».

وأشار إلى تقارير برنامج الغذاء العالمي التي تحذر من نفاد إمدادات الغذاء داخل القطاع، وأن المجاعة باتت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد العديد من سكان غزة.

وأكمل: «أطفال غزة يموتون من الجوع، بينما نتحدث الآن، ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح بحدوث هذا الأمر»، بحسب تعبيره.

ونوه أن الفشل في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن «كان مدمرًا» بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين وعائلات المحتجزين الإسرائيليين.

وجدد دعوته إلى وقف الأعمال العدائية فورًا، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء غزة، وعلى نطاق واسع.

ولفت إلى أن «أيرلندا وشركاءها في الاتحاد الأوروبي حثوا إسرائيل مرارًا وتكرارًا على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي».

وأعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تخطط لتوسيع عملياتها العسكرية في غزة، داعيًا تل أبيب إلى «ضبط النفس».

وشدد على أهمية السماح للمنظمات الإنسانية، بما في ذلك «الأونروا»، بالعمل بكامل طاقتها، مؤكدًا ضرورة مجابهة التحديات التي تواجه الوكالة الأممية، والتي تهدد سلامة النظام الدولي.

وذكر أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية يتزايد، الأمر الذي أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 40 ألف شخص، خلال العقدين الماضيين.

وأكد تمسك بلاده بـ«حل الدولتين»، باعتباره السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن الدائمين لإسرائيل وفلسطين والمنطقة على نطاق أوسع.