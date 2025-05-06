أحمد رزق يطرح تريلر مسلسل حرب الجبالي: سيعرض قريبا

نشر الفنان أحمد رزق عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، التريلر الدعائي لأحدث مسلسلاته الدرامية "حرب الجبالي"، والمقرر عرضه قريباً على أحد الفضائيات العربية.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي داخل أحد الأحياء، ويعكس صراعات بين الخير والشر، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث بين الشخصيات في محاولة لإثبات القيم وسط أجواء من الطمع والصراعات حول المال.

المسلسل بطولة سوسن بدر، وهبة مجدي، ونسرين أمين، ورياض الخولي، وصلاح عبدالله، وفردوس عبدالحميد، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

ولم يوضح رزق موعد عرض المسلسل، واكتفى بالإشارة إلى أنه "قريباً".

يأتي عرض هذا المسلسل بعد تأجيل لمدة 3 سنوات كاملة منذ عام 2022، ودون توضيح الأسباب الكامنة وراء التأجيل.

يذكر أن آخر ما قدم أحمد رزق، كانت مشاركته رمضان الماضي في مسلسل "سيد الناس" بمشاركة عمرو سعد، وإلهام شاهين، ومنة فضالي، وريم مصطفى، وسلوى عثمان، وأحمد زاهر، ومن إخراج محمد سامي.