روسيا تعلن تبادل 205 من الأسرى مع أوكرانيا بوساطة الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بدور الوسيط في عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا.

وقال البيان، أنه تم تبادل 205 أسرى مع أوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضاف البيان، أنه في 6 مايو الجاري، ونتيجة لعملية التفاوض، عاد 205 جنود روس من الأراضي التي تسيطر عليها حكومة كييف، وفي المقابل، تم تسليم 205 أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال البيان: "يتواجد حاليا جميع العسكريين الروس على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث يتم تزويدهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة، فضلا عن فرصة الاتصال بأقاربهم".

وأوضح البيان، أنه سيتم تسليم جميع العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا؛ لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.