حاكم ولاية جورجيا الجمهوري براين كيمب يعلن عدم ترشحه لمجلس الشيوخ العام المقبل

أعلن حاكم ولاية جورجيا الأمريكية الجمهوري براين كيمب اليوم الاثنين أنه لن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ عام 2026 أمام الديمقراطي جون أوسوف.

وكان كيمب، الذي سيترك منصبه كحاكم للولاية في عام 2027 بعد ثماني سنوات بحسب القانون، على رأس قائمة رغبات الحزب الجمهوري لتحدي أوسوف، الذي جعله القادة الجمهوريون هدفهم الأكبر في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

من المحتمل أن يؤدي قرار كيمب بعدم الترشح ، إلى تنظيم انتخابات تمهيدية يتنافس فيها المرشحون الذين لم يسبق لهم الفوز في سباق كبير على مستوى الولاية.

وقال كيمب في بيان "لقد تحدثت مع الرئيس (دونالد) ترامب وقيادة مجلس الشيوخ في وقت سابق اليوم وأعربت عن التزامي بالعمل معهم لضمان أن يكون لدينا مرشح جمهوري قوي يمكنه الفوز في نوفمبر المقبل، وفي النهاية يكون صوتا محافظا في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي سيضع الجورجيين الذين يعملون بجد في المقام الأول".

ويسعى النائب الأمريكي بودي كارتر، الذي يمثل منطقة على ساحل جورجيا، بشدة للترشح ومن المرجح أن يستغل هذه الفرصة. ومن المحتمل أيضا أن يسعى النواب مايك كولينز وريتش ماكورماك ومفوض التأمين جون كينج للترشح.