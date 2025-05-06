زفيريف يكشف سبب التراجع الحاد في مستواه

اعترف الألماني ألكسندر زفيريف حامل لقب دورة روما للماسترز، الثلاثاء انه شعر "ببعض الارهاق" بعد بطولة أستراليا المفتوحة حيث سقط في النهائي أمام الايطالي يانيك سينر.

وقال زفيريف المصنف الثاني عالميا في مؤتمر صحفي "قبل دورة ميونخ (التي أحرز لقبها في منتصف أبريل) الماضي، لم يكن أدائي رائعا، هناك أسباب لذلك، أعتقد أن عدم حصولي على وقت للراحة بعد بطولة أستراليا كان سببا رئيسا".

وأضاف "شعرت أنني منهك بعض الشيء، التنس رياضة صعبة، نلعب كثيرا ونسافر كثيرا، لكننا لا نمنح أجسادنا أو عقولنا بعض الراحة، كنت بحاجة الى ذلك قليلا".

وبعد خسارته في نهائي ملبورن أمام سينر بثلاث مجموعات نظيفة 3-6 و7-6 (7/4) و3-6، خاض زفيريف (28 عاما) الذي يواصل البحث عن الفوز بباكورة بطولاته الكبرى "جراند سلام"، دورات ريو دي جانيرو، بوينوس أيرس وأكابولو على الأرضية الصلبة، لكن أفضل نتيجة له كانت بلوغ الدور ربع النهائي في اثنتين منها.

وعاد زفيريف وودع من مباراته الأولى في دورة إنديان ويلز، قبل أن يسقط في ثمن نهائي ميامي، وصولا إلى خروجه من مباراته الافتتاحية أيضا في مونت كارلو.

واستعاد اللاعب الألماني بعضا من بريقه من خلال تتويجه بدورة ميونخ (250 نقطة) على أرضه، قبل أن يخسر في ثمن نهائي دورة مدريد (1000 نقطة) أمام الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو.

وأكد "أنا على الطريق الصحيح، لقد فزت ببطولة قبل أسبوعين، ولا يجب أن أنسى ذلك، يجب أن نأخذ الجانب الإيجابي في الاعتبار".

وقال الفائز ب 24 دورة ضمن مسيرته "لست سعيدا بنتائجي، ولكن أعتقد أن اللاعبين الكبار يرفعون مستوياتهم في البطولات الكبرى، وفي اللحظات الأكثر أهمية".

وأردف "سأستعيد مستواي في البطولات الكبرى".