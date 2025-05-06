تقرير: إيران تستخدم المراقبة بالفيديو لرصد الالتزام بالحجاب

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أطلقت إيران نظام مراقبة بالفيديو في عدة مدن كبرى لرصد الالتزام بالحجاب، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "اعتماد" أن المناطق التي يشملها القرار تضم العاصمة طهران ومدن كبرى مثل إصفهان وشيراز.

وأشارت تقارير إلى أن النساء اللاتي ظهرن في أماكن عامة بدون الحجاب، وهو إلزامي في إيران، تلقين تحذيرات عبر رسائل نصية.

وكان نظام المراقبة هذا من قبل مقصورا على المرور.

ولم تتضح هوية الهيئة أو المسئول الذي أمر بتطبيق نظام المراقبة بالفيديو.

وتعهدت نائبة الرئيس الإيراني زهراء بهروز أذر في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية بالتحقيق المسألة.

وأوضحت: "إننا نعمل على استيضاح مصدر الرسائل النصية القصيرة، والغرض منها والأساس القانوني لإصدارها".

يشار إلى أن إيران شهدت احتجاجات في عام 2022 عقب وفاة مهسا أميني خلال احتجازها في مركز للشرطة بسبب مخالفتها لتعاليم الإسلام المتعلقة بغطاء الرأس.

وتقول جماعات حقوقية إن نحو 500 شخص لقوا حتفهم وأعتقل عدة آلاف في حملة السلطات الإيرانية على المتظاهرين. وتم أعدام 7 من المحتجين.