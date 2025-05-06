3 شهداء برصاص وقصف الاحتلال في بيت حانون وبيت لاهيا

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استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء قصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي على بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين إثر قصف الاحتلال بلدة بيت حانون، كما استشهد مواطن آخر برصاص الاحتلال في منطقة العطاطرة شمال غرب بلدة بيت لاهيا.

وأضاف، أن مدفعية الاحتلال كثفت قصفها على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن 11 مواطنا استشهدوا في غارات الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر اليوم.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، والتي بدأت في 19 يناير الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس، ما أدى لاستشهاد 2459 فلسطينيًا وإصابة 6569 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.