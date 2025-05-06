تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بورتسودان حتى الخامسة من مساء اليوم

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أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية، صباح الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار بورتسودان الدولي، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 5:00 مساءً.

وبحسب ما نشره موقع «سودافاكس»، أكدت السلطات أن شركات الطيران العاملة بالمطار ستعيد برمجة الرحلات وفق النشرة الجديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لـتوفيق أوضاع المسافرين المتأثرين بهذا التعليق المؤقت.

ويأتي هذا القرار في ظل تطورات ميدانية وأمنية تشهدها المدينة خلال الأيام الماضية، حيث تعرض المطار والمناطق المجاورة لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة، ما فرض تدابير احترازية لضمان سلامة الحركة الجوية والمسافرين.

ويعد مطار بورتسودان ثاني أهم مطار في السودان بعد مطار الخرطوم، وتكمن أهميته في كونه المنفذ الجوي الرئيسي للبلاد حاليا ومقر قيادة الجيش والحكومة.

وسُمعت انفجارات في ساعة مبكرة الثلاثاء، في أنحاء بورتسودان التي كانت تعد في فترة سابقة ملاذا آمنا.

وأفاد أحد مراسلي «فرانس برس» بسماع دوي انفجارات فجرا وتصاعد سحب الدخان فوق المدينة، من ناحية الميناء ومن مستودع للوقود جنوبا، حيث تستعر حرائق كبيرة منذ الإثنين عقب ضربة بالطيران المسير.

وأسفرت الحرب في السودان عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد 13 مليون نسمة فيما تعاني بعض المناطق من المجاعة، وسط «أسوأ أزمة إنسانية» في العالم، بحسب الأمم المتحدة.