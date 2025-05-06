الجيش اللبناني يتسلم من حماس فلسطينيا ثالثا مشتبها بتورطه في إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

تسلمت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، من حركة "حماس" عند مدخل مخيم البص للاجئين الفلسطينيين في صور جنوب لبنان، فلسطينيا ثالثا مشتبها بتورطه في عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في مارس الماضي.

وقال بيان صدر عن قيادة الجيش اللبناني إنه "إلحاقا بالبيانين السابقين المتعلقين بتسلم الجيش من حركة حماس فلسطينيين للاشتباه بتورطهما في عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28 /3 /2025، وضمن إطار التتبع الأمني والتنسيق المستمر من قبل مديرية المخابرات لتوقيف بقية المتورطين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية، تسلمت المديرية من حركة حماس الفلسطيني (ق.س.) عند مدخل مخيم البص – صور."

وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، بحسب البيان.

وكانت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني قد تسلمت أول من أمس الأحد من حركة "حماس" أحد الفلسطينيين المشتبه بتورطه في إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في مارس الماضي، وذلك بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع المتعلقة بتحذير "حماس" من المس بالأمن القومي اللبناني. وتسلمت فلسطينيا آخر أمس الإثنين.

وكان المجلس الأعلى للدفاع قد قرر خلال اجتماعه في الثاني من مايو الحالي رفع توصية إلى مجلس الوزراء تتضمن تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

يذكر أنه كان تم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل في 22 و28 مارس الماضي. وقام الجيش اللبناني في 16 أبريل الماضي بتوقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان.