تأجيل محاكمة متهم قتل زوجته بسبب 120 جنيهًا في العمرانية

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل جلسة محاكمة متهم بقتل زوجته بسبب خلاف نشب بينهما بعد أن أخذت مبلغ 120 جنيهًا من أمواله دون علمه، بمنطقة العمرانية، لـ 2 يونيو المقبل.

أسندت التحقيقات في القضية رقم 14968 لسنة 2024 جنايات العمرانية، للمتهم، نقاش، أنه في يوم 18 يونيو 2024 أقدم على قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية وعقد العزم على التخلص منها إثر خلاف نشب بينهما.

وبينت التحقيقات أن المتهم اعتدى على زوجته بالضرب المبرح مستخدمًا "خرطوم مياه وعصا خشبية" ولم يتوقف عن الاعتداء حتى فارقت الحياة.

وأشارت التحريات إلى أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الزوجين بسبب قيام الزوجة بإخفاء مبلغ 120 جنيهًا، وعند عثور المتهم على المبلغ، حاولت المجني عليها منعه من أخذه، فانهال عليها بالضرب في مناطق قاتلة باستخدام عصا خشبية حتى تهشمت العصا من شدة الضرب، ثم قام بإحضار خرطوم مياه وخنقها به حتى فارقت الحياة، قاصدًا إزهاق روحها.