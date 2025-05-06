مصرع وإصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق القطامية - السخنة

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لقى شخصين مصرعهما، فيما أصيب ٢ آخرين، في حادث تصادم سيارتين نقل مقطورة بطريق القطامية - العين السخنة.

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغا من قوات تأمين الطرق، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين مقطورة منطقة الكسارة بطريق القطامية ـ السخنة مما تسبب فى احتراق السيارتين وتفحمهما نتيجة التصادم ما أسفر عن مصرع شخصين نتيجة اشتعال النيران بهما وأصيب ٢ أخرين نقلا إلى إحدى مستشفيات القاهرة.

ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق الإسعاف بالسويس، ٥ سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى بالقاهرة ونقل حالتي الوفاة إلى مشرحة مجمع السويس الطبى.

وفى سياق أخر وقع حادث انقلاب سيارة نقل مقطورة بطريق السويس - القاهرة، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق نتيجة السرعة الزائدة ولكن لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.