 «اليسار» الألماني يطالب أمريكا بسحب أسلحتها النووية أيضا من ألمانيا - بوابة الشروق
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«اليسار» الألماني يطالب أمريكا بسحب أسلحتها النووية أيضا من ألمانيا

(د ب أ)
نشر فى : السبت 6 يونيو 2020 - 12:53 م | آخر تحديث : السبت 6 يونيو 2020 - 12:53 م

على ضوء الخطط التي يتردد الحديث عنها بشأن سحب قوات أمريكية من ألمانيا، طالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" الألماني، ديتمار بارتش، بأن تسحب الولايات المتحدة أيضا أسلحتها النووية من الأراضي الألمانية.

وقال بارتش في برلين اليوم السبت: "على الحكومة الألمانية أن تقبل هذا الانسحاب بامتنان، وأن تُعد قريبا مع إدارة (الرئيس دونالد) ترامب انسحابا كاملا للجنود الأمريكيين. وعندما ينسحب الجنود، يتعين أن يأخذوا معهم في الوقت نفسه القنابل النووية الأمريكية... سيكون لهذا فائدة إضافية تتمثل في أن دافع الضرائب سيوفر المليارات لأنه لن يتم شراء طائرات مقاتلة جديدة (من أجل هذه القنابل)".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نشرت أمس الجمعة تقريرا استندت فيه لمسؤول بالإدارة الأمريكية لم تفصح عن هويته، جاء فيه أن ترامب أمر بسحب 9500 جندي من القوات الأمريكية في ألمانيا حتى سبتمبر المقبل، والتي يبلغ قوامها إجمالا 34500 في الوقت الحالي.

وأشار المسؤول إلى اتجاه بتحديد سقف عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بـ 25 ألف جندي.

وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية تحدثت أيضا، استنادا إلى معلوماتها الخاصة، عن خطط إجراء خفض كبير في الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا.

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