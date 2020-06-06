حسام عاشور: من الصعب أن ألعب للزمالك

حسم حسام عاشور قائد النادي الأهلي، ما تم تداوله خلال الفترة الماضية عن انتقاله لنادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بعد أن وجهت لجنة التخطيط بالأهلي الشكر له وتمت له التوفيق فيما هو قادم.

وكتب حسام عاشور عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :" كل ما هو متداول بخصوص موافقتي لانتقالي لنادي الزمالك غير صحيح.. نادي الزمالك فريق كبير ولكن من الصعب انتقالي للمنافس".

وقررت لجنة التخطيط بالأهلي توجيه الشكر بعد وعدم تجديد التعاقد معه الذي ينتهي الموسم الجاري بناء على توصيه السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق.

يُذكر أن عاشور تراجع عن اعتزال كرة القدم، وأعلن تلقيه عرضين من المملكة العربية السعودية والبرتغال، ويأمل اللاعب في مواصلة مسيرته التي حصد خلالها 36 لقبا مع الأهلي.

ولعب عاشور للأهلي منذ 17 عاما وخاض أكثر من 500 مباراة، وعاصر إحدى الفترات الذهبية التي حصد فيها النادي الأحمر العديد من البطولات والألقاب المحلية والقارية.