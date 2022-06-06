جولات تفقدية لرئيس جامعة المنيا للجان امتحانات الصيدلة والتربية الفنية

أجرى الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية جديدة اليوم؛ لمتابعة سير أعمال الامتحانات بلجان الفرقة الثالثة بكلية التربية الفنية بمادة أشغال النجارة، وطلاب الفرق الثانية والخامسة لطلاب الصيدلية الإكلينيكية، والفرقة الثالثة للصيدلة للفارم دي، بمركز الاختبارات الإلكترونية، تفقد خلالها انتظام سير أعمال الامتحانات والتزام الطلاب بتطبيق التعليمات التي تقرها الجامعة على الطلاب داخل لجان الامتحانات.

وكان في استقبال رئيس الجامعة، الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، والدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة، والدكتور وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور أحمد سمير مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفى خليل نائب مدير المركز، ووكلاء الكليات، والمراقبين بالامتحانات، حيث شملت الجولة بمركز الاختبارات الإلكترونية، تفقد غرف كاميرات المراقبة لقاعات مركز الاختبارات الإلكترونية، والتي تحتوي على 286 كاميرا و13 شاشة عرض لمتابعة ومراقبة العملية الامتحانية بالمركز.

وأكد عبد الرحمن أن كافة قاعات مركز الاختبارات الإلكترونية قد تم تزويدها بكاميرات عالية الدقة، مشيراً إلى أن مركز الاختبارات الإلكترونية يقوم على مدار اليوم من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الثالثة عصراً باستقبال طلاب القطاع الطبي؛ لأداء الاختبارات الإلكترونية التي بدأت لطلاب كلية الصيدلة السبت الماضي ويتبعها طلاب طب الأسنان في الثامن يونيو، والتمريض في الحادي عشر من نفس الشهر ثم الطب في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.