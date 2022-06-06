إضرام النار في 3 قرى خلال تجدد الهجمات في شمال موزمبيق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أضرم مجهولون النار في ثلاث قرى في إقليم كابو ديلجادو المضطرب الذي مزقته الصراعات في شمال موزمبيق.

وتعرضت قرى مقاطعة أنكوابي لهجوم أمس الأحد، حسبما أعلن الرئيس فيليب نيوسي اليوم الاثنين. وقال الرئيس إن المهاجمين نهبوا المنازل وأجبروا آلاف السكان على الفرار.

ويشن المتمردون هجمات وحشية منذ عام 2017 في شمال موزمبيق وهي منطقة تشارك فيها شركة توتال الفرنسية للطاقة في مشروع للغاز المسال بقيمة مليارات الدولارات.

وفي آذار/ مارس 2021 ، تعرضت مدينة بالما الساحلية لهجوم من قبل المتطرفين. وأعلنت ميليشيا تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في وقت لاحق السيطرة على المدينة.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نزح مئات الآلاف من الأشخاص ولقي كثيرون آخرون حتفهم.