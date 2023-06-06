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إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق الفيوم الصحراوي

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 8:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 8:42 م

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق الفيوم الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة سوزوكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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