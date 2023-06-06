 مندوب روسيا بالأمم المتحدة: موسكو تلتزم بمبادئ ضمان أمن محطة زابوروجيه النووية - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يونيو 2023 9:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: موسكو تلتزم بمبادئ ضمان أمن محطة زابوروجيه النووية


نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 8:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 8:50 ص

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو تلتزم بمبادئ ضمان أمن محطة زابوروجيه النووية التي أعلن عنها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي.
وقال المندوب الروسي، للصحفيين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم الإثنين، إن "البنود الخمسة التي أعلن عنها رفائيل غروسي، نحن ننفذها أصلا".
وأضاف نيبينزيا أن الافتراض بأن روسيا تقصف محطة زابوروجيه "أمر يتعارض مع التفكير السليم"، موضحا أنه بعد المصادقة على البنود الخمسة لضمان أمن المحطة، ستتم مراقبة مصدر إطلاق النار.
كان غروسي قد قدم، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، مبادئ ضمان أمن محطة زابوروجيه الذرية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك