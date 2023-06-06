مندوب روسيا بالأمم المتحدة: موسكو تلتزم بمبادئ ضمان أمن محطة زابوروجيه النووية

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو تلتزم بمبادئ ضمان أمن محطة زابوروجيه النووية التي أعلن عنها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي.

وقال المندوب الروسي، للصحفيين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم الإثنين، إن "البنود الخمسة التي أعلن عنها رفائيل غروسي، نحن ننفذها أصلا".

وأضاف نيبينزيا أن الافتراض بأن روسيا تقصف محطة زابوروجيه "أمر يتعارض مع التفكير السليم"، موضحا أنه بعد المصادقة على البنود الخمسة لضمان أمن المحطة، ستتم مراقبة مصدر إطلاق النار.

كان غروسي قد قدم، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، مبادئ ضمان أمن محطة زابوروجيه الذرية.