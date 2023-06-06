واس: وصول الفوج الأول للحجاج العرب من الجزائر والعراق إلى مكة المكرمة

استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية، أول فوجين من الحجاج العرب القادمين من جمهوريتي العراق والجزائر إلى مكة المكرمة، كأول الواصلين من الحجاج العرب لموسم 1444هـ، حيث بلغ الفوج الأول من الحجاج العرب القادم من الجزائر 294 حاجا؛ فيما بلغ عدد فوج الحجاج الأول القادم من العراق 192 حاجا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية محمد معاجيني -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء- أن الشركة تسعى بكافة إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء الحجاج لنسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

ومن جانبهم، عبر حجاج الجزائر والعراق عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، معربين عن بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال تجسد مدى اهتمام المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار المعمورة لأداء مناسك الحج.