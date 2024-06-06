الحوثي: حاملة الطائرات آيزنهاور ستبقى هدفا لقواتنا

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قال زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، إن حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" ستبقى هدفا لقواتهم "كلما سنحت الفرصة لذلك".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إنهم استهدفوا مع المقاومة الإسلامية في العراق سفينتين بميناء حيفا وأخرى انتهكت حظر الدخول إليه.

وأوضحت جماعة الحوثي في بيان لها: "نفذت القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين)عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية فى ميناء حيفاء"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضافت: "والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفاء في فلسطين المحتلة.

وقد نفذت العمليتان بعدد من المسيرات وكانت الإصابة بعون الله دقيقة".

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر، استهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات بدون طيار سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.