مفوض أممي: يوم مروع جديد جراء قصف إسرائيل مدرسة تؤوي 6 آلاف نازح بغزة

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قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، الخميس: "نعيش يوما مروعا جديدا جراء قصف إسرائيلي دون سابق إنذار لمدرسة تؤوي 6 آلاف نازح".

وفي معرض تعليقه على مجزرة بمدرسة للأونروا تؤوي نازحين فلسطينيين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أوضح لازاريني أن "مهاجمة أو استهداف أو استخدام مباني الأمم المتحدة لأغراض عسكرية يمثل تجاهلًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف المسئول الأممي: "نعيش يوما مروعا جديدا جراء قصف إسرائيلي دون سابق إنذار لمدرسة تؤوي 6 آلاف نازح".

وتابع: "مدرسة أخرى تابعة للأونروا تحولت إلى هدف للهجوم".

وقال: "هذه المرة في النصيرات، شنت القوات الإسرائيلية هجوماً دون سابق إنذار للنازحين أو الأونروا"، مشيرا إلى أن الهجوم أودى بحياة 35 شخصا وأدى إلى إصابة العديد من الأشخاص.

وأكد أن "الادعاءات الإسرائيلية بأن الجماعات المسلحة ربما كانت موجودة داخل الملجأ صادمة"، مردفا: "لكننا غير قادرين على التحقق من صحة هذه الادعاءات".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد 40 شخصا بينهم 14 طفلا و9 سيدات جراء مجزرة ارتكبها جيس الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه مدرسة لوكالة "الأونروا" تؤوي نازحين بمخيم النصيرات.