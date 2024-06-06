القيمة السوقية لإنفيديا تتخطى 3 تريليونات دولار

شهدت شركة "إنفيديا" المصنعة للرقائق ومقرها الولايات المتحدة ارتفاع قيمتها السوقية إلى ما بعد علامة 3 تريليونات دولار ، مدفوعة بزيادة الطلب على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وأغلقت أسهم الشركة على ارتفاع بنسبة 5% عند 40ر1224 دولار يوم الأربعاء ، مما دفع القيمة السوقية للشركة فوق 3 تريليون دولار لأول مرة.
وارتفعت أسهم الشركة الأمريكية بنسبة 150% تقريبا منذ بداية العام. وفي الربع الأخير وحده ، ارتفعت الإيرادات من 2ر7 مليار دولار في العام السابق إلى 26 مليار دولار ، مسجلة زيادة بنسبة 262%.
وأصبحت رقائق "إنفيديا" تقنية رئيسية لمستقبل الذكاء الاصطناعي. وتعتبر الرقائق مثالية لأعمال الحوسبة ، لا سيما في تدريب البرامج الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات.
ووفقا للرئيس التنفيذي ينسن هوانج ، يتم استخدام تقنية إنفيديا ليس فقط لأغراض التدريب ، ولكن أيضا لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وانضمت إنفيديا الآن إلى مايكروسوفت وأبل كواحدة من أكثر الشركات المدرجة قيمة.