جنرال إسرائيلي سابق: أي هجوم على حزب الله يمكن أن يجلب دمارا لإسرائيل بأكملها

صرح الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، إسحاق بريك، اليوم الخميس، بأن أي مواجهة مع "حزب الله" اللبناني سيعود على إسرائيل بالدمار الرهيب.

ونشر بريك مقالا في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أكد من خلاله أن هناك رغبة من مستوطني الشمال الإسرائيلي في العودة إلى حالة الهدوء التي سبقت السابع من أكتوبر الماضي، لكنهم لا يدركون أن مواجهة "حزب الله" ستكون مدمرة على إسرائيل.

وحذر الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، من اتخاذ قرار سياسي بالهجوم على "حزب الله" اللبناني، باعتباره قرارا غير عقلاني وغير حكيم، مضيفًا أن كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، سيراهنون على مصير دولة إسرائيل في حال قيامهم بالهجوم على "حزب الله"، على حد قوله.

ولم يكتف الجنرال بريك بذلك، بل أوضح أن جيش بلاده ليس مستعدا لمهاجمة "حزب الله"، بعدما فشل أمام حركة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحزب اللبناني أقوى بمئات المرات من الحركة الفلسطينية، وهجومه على الجنوب اللبناني سيحول المنطقة إلى حرب إقليمية.

وشدد الجنرال الإسرائيلي المتقاعد على أن جالانت وهاليفي ليسا مستعدين للاعتراف بضعف الجيش وعجزه، مطالبًا إياهما بتقديم استقالتهما لأن إسرائيل بحاجة إلى عامين لإعادة بناء الجيش.

ودعا إسحاق بريك إلى وقف جنون إقدام إسرائيل على مهاجمة حزب الله اللبناني لأنه سيكون قرارا كارثيا على بلاده، منوهًا إلى أنه من الأفضل قبول اقتراح الرئيس جو بايدن والخاص بوقف الحرب في قطاع غزة باعتباره سيجلب الهدوء إلى منطقة الشمال أيضا.