 الصين: تصاعد المخاطر المحيطة بالتجارة بين بكين والاتحاد الأوروبي بسبب التحقيقات - بوابة الشروق
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الصين: تصاعد المخاطر المحيطة بالتجارة بين بكين والاتحاد الأوروبي بسبب التحقيقات

بكين - د ب ا
نشر في: الخميس 6 يونيو 2024 - 12:07 م | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 12:07 م

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونج في بكين اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي بدأ مؤخرا تحقيقات مكثفة تمييزية ضد السيارات الكهربائية وطاقة الرياح والخلايا الكهروضوئية ومنتجات أخرى صينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث القول إن هذه التحقيقات أدت لتصاعد مخاطر حدوث خلافات اقتصادية وتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، مما يؤثر على التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.

وأضاف أن الصين أعربت عن قلقها وعدم رضاها بشأن هذا الأمر عدة مرات.

وأوضح المتحدث أن الصين مستعدة في نفس الوقت لحل الخلافات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي من خلال الحوار والتشاور، مع أخذ مصالح الطرفين في الاعتبار .

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