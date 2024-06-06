تحليل لشبكة CNN: إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية في الهجوم على مدرسة أونروا بمخيم النصيرات

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توصل تحليل أجرته شبكة «CNN» الأمريكية، اليوم الخميس، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة أمريكية في الهجوم على مدرسة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وخلُص تحليل الشبكة الأمريكية لمقطع فيديو من مكان الحادث، ومراجعة أجراها خبير أسلحة متفجرة، إلى أن ذخائر أمريكية الصنع استخدمت في الهجوم على المدرسة.

وحددت CNN شظايا قنبلتين أمريكيتين الصنع على الأقل من طراز GBU-39 ذات القطر الصغير «SDB»، في مقطع فيديو من مكان الحادث تم تصويره بواسطة صحفي يعمل لدى الشبكة.

وتعد تلك المرة الثانية خلال أسبوعين التي تتمكن فيها شبكة CNN من التحقق من استخدام الذخائر الأمريكية الصنع في الهجمات الإسرائيلية القاتلة على الفلسطينيين النازحين.

وكانت المرة الأولى عندما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على مخيم للنازحين في مدينة رفح الفلسطينية يوم 26 مايو الماضي.

وقال المركز الإعلامي الحكومي في غزة، إن «جيش الاحتلال قتل 40 نازحاً بمجزرة النصيرات، بينهم 14 طفلاً و9 نساء، وأصاب 74 آخرين بينهم 23 طفلاً و18 امرأة».

وأشار في بيان نقلته وكالة «سند»، اليوم الخميس، إلى رصد قصف جيش الاحتلال لعشرات النازحين المدنيين الآمنين في المدرسة المذكورة بثلاثة صواريخ على الأقل من طائرات حربية مقاتلة.

ونوه أن «مركز النُّزوح الذي استهدفه الاحتلال الليلة الماضية يحمل رقم 149 الذي يقصف بصواريخ الطائرات أو قذائف الدبابات».

ولفت إلى أن «الاحتلال كرّر ارتكاب هذه المجازر بشكل وحشي رغم علمه بتواجد عشرات الآلاف في مراكز النزوح»، مُحملًا الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ضد الإنسانية والقانون الدولي.

ودعا كل العالم إلى إدانة هذه المجازر وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء في قطاع غزة.

وناشد المجتمع الدولي وكل المحاكم الدولية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين والأمريكان، الذين يشرفون على تنفيذ الإبادة الجماعية بشكل مدروس ومخطط وبغطاء واضح.