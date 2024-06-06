كاف يكشف حقيقة استضافة مصر قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

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نفى حسن القماح، رئيس القطاع التجاري وحقوق البث بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ما يتردد عن استقرار (كاف) على الدولة التي تستضيف كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا مع غريمه التقليدي الزمالك بطل كأس الكونفدرالية، في مباراة السوبر الأفريقي.

وزارة الرياضة كانت قد أعلنت تقدم اتحاد الكرة بطلب رسمي إلى كاف لاستضافة مصر مباراة السوبر الإفريقي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

رئيس القطاع التجاري وحقوق البث بالكاف، كتب من خلال حسابه الرسمي على موقع "إكس": "كل ما يقال عن بطولة إفريقيا وموعد بدايتها هي مجرد اجتهادات".

أضاف: "حتي مكان استضافة كاس السوبر الأفريقي ما زال في مفاوضات مع عدة دول".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أصدر بيانا رسمياً، ينفي خلاله التقارير التي زعمت إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب، مطلع عام 2026 بدلاً من إقامتها في صيف 2025.