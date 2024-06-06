زعيم الحوثيين يعلن مقتل وإصابة 133 بغارات أمريكية بريطانية باليمن

أعلن زعيم جماعة أنصار الله عبدالملك الحوثي اليوم الخميس، مقتل 55 شخصا وإصابة 78 آخرين بغارات أمريكية بريطانية على اليمن، منذ مطلع العام الجاري 2024.

وذكر الحوثي في كلمة مصورة بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة أن "عمليات القصف الجوي والبحري الأمريكي والبريطاني على بلدنا بلغت حتى الآن 487".

وأضاف أن هذه الغارات الأمريكية البريطانية "أدت إلى ارتقاء 55 شهيدا وإصابة 78 آخرين"، دون ذكر ما إذا كانوا عسكريين أو مدنيين.

ولفت الحوثي إلى أن "العدوان الأمريكي والبريطاني، وإن تسبب بشهداء وجرحى فهو لن يؤثر أبدا على موقفنا المبدئي الإيماني".

وأكد استمرار عمليات الجماعة قائلا "لن نتراجع أبدا عن موقفنا المساند لغزة مهما كان حجم التصعيد الأمريكي البريطاني على بلدنا عسكريا أو في المجالات الأخرى".

وفي السياق، ذكر الحوثي أن جماعته نفذت خلال شهر ذي القعدة 38 عملية عسكرية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط وباتجاه جنوب إسرائيل. وتحدث الحوثي أنه "خلال هذا الأسبوع، استهدفنا 8 سفن مرتبطة وتابعة للولايات المتحدة، وأخرى كسرت حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل".

وذكر أن تم خلال هذا الأسبوع" استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" بـ7 صواريخ مجنحة و4 طائرات مسيرة". وتحدث قائلا "بعد استهداف حاملة الطائرات أيزنهاور، لمرتين تراجعت باتجاه شمال البحر الأحمر خوفا من استهدافها مرة أخرى من قبل قواتنا المسلحة".

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا في 12 يناير 2024 هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، من جهة أخرى.