قال حسام البدري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، المدير الفني السابق للأهلي، إنه شخصًا محظوظ، لأن بدايته في كرة القدم كانت من خلال النادي الأهلي، مؤكداً أن القلعة الحمراء أفضل مكان وأصعب مكان أيضاً للعمل فيه.

وكشف البدري، في تصريحات إذاعية، أن «مانويل جوزيه، المدير الفني السابق لفريق الأهلي، أبلغنى عقب وفاة ثابت البطل، مدير الكرة الراحل، بأنني سأتولي منصب مدير الكرة، وكنت وقتها المدرب العام للفريق، وقال لي جوزيه إن مجلس إدارة النادي، برئاسة حسن حمدي وقتها، مجتمع وتم تكليفي بالأمر دون مناقشة معي».

وأضاف البدري أن «محمود الخطيب، المشرف العام على الفريق وقتها، اجتمع معي وقال لي إنني الأصلح لتولي منصب مدير الكرة، رغم عملي في الجهاز الفني كمدرب عام للفريق».

وأوضح أنه تولي مسؤولية المدير الفني لفريق الأهلي عام 2012 وأن الأهلي كان يمتلك وقتها جيلا متميزا، على رأسهم محمد أبوتريكة ومحمد بركات ووائل جمعة وعماد متعب وغيرهم من اللاعبين المميزين.

وتمنى البدري التوفيق لمنتخب مصر في مباراته أمام بوركينا فاسو، الليلة، من أجل تحقيق حلم الجماهير بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.