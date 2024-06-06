منتخب مصر يتطلع لخطوة إضافية في طريق المونديال أمام بوركينافاسو

يستقبل ملعب استاد القاهرة مساء اليوم الخميس في تمام العاشرة، مباراة المنتخب الوطني المصري ضد نظيره بوركينا فاسو في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويأمل الفراعنة في تحقيق الفوز من أجل مواصلة مشوار صدارة المجموعة بنجاح، والاقتراب خطوة أخرى من التأهل للمونديال، لاسيما أن المنتخب البوركيني يعد المنافس الأقوى في المجموعة، التي تضم أيضا كل من غينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وتعد مباراة اليوم هي الاختبار الرسمي الأول للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بعدما كان قد خاض دورة ودية في مارس الماضي شهدت مباراتين ضد كل من نيوزيلندا وكرواتيا فاز في الأولى بهدف، وخسر في الثانية بنتيجة 4-2.

ورغم تاريخ التفوق المصري على منتخب بوركينا إلا أن الفريق الضيف يأمل في قلب حسابات المجموعة إذ يمتلك 4 نقاط في وصافة الترتيب متساويا مع غينيا بيساو بعدما خاض كل منهما مباراتين، وانضم لهما منتخب سيراليون بفوزه أمس الأربعاء على جيبوتي ليصل لنفس الرصيد بعد 3 مباريات.

أما منتخب مصر الذي فاز في أول جولتين ووصل للنقطة 6 فيتطلع للانطلاق في الصدارة والابتعاد عن منافسيه قدر الإمكان، علما بأنه يخوض مواجهة أخرى يوم الإثنين المقبل ضد غينيا بيساو في الجولة الرابعة.

ويدير مباراة اليوم طاقم تحكيم بقيادة الكيني بيتر واويرو كاماكو.