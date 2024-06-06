الجزيرة: واشنطن توزع مشروع قرار معدلا على أعضاء مجلس الأمن يرحب باقتراح وقف إطلاق النار في غزة

كشف مصدر دبلوماسي لفضائية «الجزيرة»، أن «واشنطن وزعت مشروع قرار معدلًا على أعضاء مجلس الأمن يرحب باقتراح وقف إطلاق النار في غزة».

وقال المصدر إن «مشروع القرار يحث الطرفين على تنفيذ الاتفاق بالكامل دون تأخير ودون شروط»، وذلك حسبما أفادته الفضائية في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وأوضح أن «مشروع القرار يرفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الجغرافي بغزة، بما فيه تقليص مساحة القطاع».

وقبل قليل، أصدر قادة الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند والمملكة المتحدة، اليوم الخميس، بيانًا مشتركًا بشأن غزة.

وأعرب القادة في البيان المشترك، الذي نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض، عن قلقهم العميق بشأن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وأكد القادة دعمهم الكامل للتحرك نحو وقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاق إطلاق سراح الرهائن المطروح الآن على الطاولة، كما حدده الرئيس جو بايدن، يوم الجمعة الموافق 31 مايو 2024.

وأضاف البيان: «لا وقت لنضيعه، إننا ندعو حماس إلى إبرام هذا الاتفاق، الذي تستعد إسرائيل للمضي قدمًا فيه، والبدء في عملية إطلاق سراح مواطنينا».

وأشار البيان إلى أن الاتفاق يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإعادة تأهيل قطاع غزة، كما يقدم ضمانات أمنية للإسرائيليين والفلسطينيين، ويتيح الفرص أمام سلام طويل الأمد وأكثر استدامة وتنفيذ حل الدولتين.

ودعا البيان «قادة إسرائيل وكذلك حماس إلى تقديم التنازلات لإبرام صفقة التبادل باعتبارها نقطة البداية الضرورية»، مشددًا على أن «الوقت حان لإنهاء الحرب».