محافظ الدقهلية في جولة نيلية بالأتوبيس النهري في أول أيام تشغيله بعيد الأضحى

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، جولة نيلية عبر "الأتوبيس النهري" في أول أيام تشغيله تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ خلال الجولة أهمية تعظيم الاستفادة من هذا المشروع لتحقيق أقصى منفعة للمواطنين، سواء في خدمات النقل أو الترفيه والتنزه على ضفاف النيل.

وأوضح المحافظ أنه حرص على القيام بهذه الجولة لدعم وتشجيع المشروع، وتعريف المواطنين بخدماته والترويج له كوسيلة مواصلات بديلة وموازية للسيارات، إلى جانب كونه وسيلة ترفيهية مميزة، مشيرا إلى أن رحلة الأتوبيس النهري تتيح للركاب الاستمتاع بمنظر طبيعي خلاب يعكس جمال نهر النيل.

وخلال الجولة، التقى المحافظ عددا من المواطنين داخل الأتوبيس، وجلس معهم، كما شارك الأطفال جلستهم واستمع إلى آرائهم وانطباعاتهم حول الرحلة والأتوبيس.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذا التشغيل يُعد المرحلة الأولى من المشروع، ويتم حاليًا دراسة تشغيل عدد أكبر من الأتوبيسات، وتقليل المدة الزمنية بين الرحلات، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مراسي جديدة وزيادة عددها لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين بطول مجرى النيل في المنصورة.

كما شدد على تقديم كل الدعم اللازم وتذليل أي معوقات قد تواجه المشروع، مشيرًا إلى أنه لا يدخر جهدًا في سبيل إنجاح المشروعات الخدمية التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين.