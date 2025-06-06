ترامب يوقع 3 أوامر تنفيذية تشمل تعزيز الهيمنة الأمريكية لتكنولوجيا الدرون والطيران الأسرع من الصوت

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع، الجمعة، 3 أوامر تنفيذية لتعزيز الهيمنة الأمريكية في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار "درون"، وإحياء الطيران التجاري الأسرع من الصوت.

وأضاف أن الأمر التنفيذي الأول يتيح تشغيل الطائرات الدرون خارج نطاق الرؤية المباشرة بشكل روتيني، ويُعزز أمن المجال الجوي من خلال مواجهة التهديدات المرتبطة بالطائرات الدرون، ويشجّع استخدام النظم المصنّعة داخل الولايات المتحدة، بحسب موقع الشرق الاخباري.

فيما يركز الأمر التنفيذي الثاني على مكافحة التهديدات الناتجة عن الطائرات الدرون، ويتضمن إنشاء فريق عمل فيدرالي وتوسيع قدرات الدفاع المضاد للطائرات المسيّرة، بحسب البيت الأبيض.

ويُلغي الأمر التنفيذي الثالث اللوائح القديمة التي كبّلت صناعة الطيران التجاري الأسرع من الصوت، ويوجّه إدارة الطيران الفيدرالية بوضع معايير حديثة لاعتماد مستوى الضوضاء للطائرات الأسرع من الصوت، إلى جانب تنسيق الأبحاث والابتكارات في هذا المجال بالتعاون مع مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا.

وأكد مايكل كراتسيوس، مساعد الرئيس ومدير مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا، في اتصال مع الصحفيين أن الأوامر التنفيذية الـ3 ستُسرّع من وتيرة الابتكار الأمريكي في مجالات الطائرات المسيّرة، والطائرات الأسرع من الصوت، مشيراً إلى أن هذه الخطوة "ستُحدد ملامح مستقبل الأجواء الأمريكية لسنوات قادمة".

وفي ما يتعلق بالطيران الأسرع من الصوت، أوضح كراتسيوس أن الولايات المتحدة كانت سابقاً رائدة في هذا المجال، لكن التقدّم توقف لعقود بسبب لوائح تنظيمية مقيّدة.

وأشار إلى أن الواقع قد تغير اليوم بفضل التقدّم في هندسة الطيران، وعلوم المواد، وتقنيات خفض الضوضاء، ما يجعل الطيران التجاري بسرعات تفوق سرعة الصوت ليس فقط ممكناً، بل آمناً، ومستداماً، ومجدياً من الناحية التجارية.

وبحسب كراتسيوس ، فإن هذا الأمر التنفيذي الثالث يُلغي القيود التنظيمية القديمة التي كانت تعرقل تطوّر هذا القطاع، ويوجّه إدارة الطيران الفيدرالية بوضع معيار جديد لشهادات الضوضاء الخاصة بالطائرات الأسرع من الصوت، أي تحديد مستوى الضوضاء المسموح به لهذه الطائرات كشرط أساسي لترخيصها وتشغيلها تجارياً.

وتابع: "كما يُعزّز التنسيق البحثي عبر مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا، ويوجّه الوكالات الفيدرالية للعمل على مواءمة التنظيمات العالمية عبر الاتفاقيات الثنائية لتسهيل تشغيل هذا النوع من الرحلات دولياً".