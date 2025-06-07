قادة روس يقدمون نصائح بشأن الخلاف بين ترامب وإيلون ماسك

قدم قادة روس، اليوم الجمعة، بعض النصائح في شكل تعليقات ساخرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك بشأن الخلاف المتصاعد بينهما، وذلك وسط تقارير تشير إلى أن ترامب يدرس بيع سيارته من طراز تسلا.

ويتبادل الاثنان الهجمات عبر منصتيهما للتواصل الاجتماعي، بعدما وصف ماسك مشروع قانون الضرائب والإنفاق، الذي أطلق عليه ترامب اسم "مشروع القانون الجميل الكبير"، بأنه "بغيض". ويملك ماسك شركة السيارات الكهربائية تسلا.

وعرض الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، في منشور على منصة إكس، التوسط في اتفاق سلام بين ترامب وماسك "مقابل أجر معقول"، على أن يكون الدفع بأسهم من شركة ستارلينك. كما دعا ميدفيديف الاثنين أيضا إلى الكف عن الجدال.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، اليوم الجمعة، عن النائب في مجلس الدوما ديمتري نوفيكوف قوله، إنه برغم عدم توقعه أن يحتاج إيلون ماسك إلى لجوء سياسي، فإن روسيا يمكنها "بالطبع" منحه إياه إذا احتاج لذلك.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة "تاس"، إن الخلاف شأن داخلي أمريكي. وأضاف: "ليست لدينا أي نية للتدخل أو التعليق عليه بأي شكل من الأشكال"، مشيرا إلى أن ترامب سيتولى الأمر بنفسه.