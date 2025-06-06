أنشطة توعوية للثقافة برأس غارب وسفاجا احتفاء بالحج وعيد الأضحى

شهد فرع ثقافة البحر الأحمر مجموعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية المتنوعة، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبرامج وزارة الثقافة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وعقد قصر ثقافة رأس غارب محاضرة توعوية للأطفال بعنوان "العبادة وتعمير الأرض"، قدمها الشيخ عبد الله أحمد عبد الله، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، حيث تناول المفهوم العام للعبادة كمنهج حياة يعكس السلوك الإيجابي في إعمار الأرض، والالتزام بقيم الاحترام والتعاون، مؤكدا أهمية دور الأسرة في غرس هذه القيم لدى النشء، وفي مقدمتها احترام الوالدين والتواصل الإنساني السليم.

أعقبتها محاضرة بعنوان "الحج"، تحدث خلالها الشيخ سامح شوقي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، عن السياق الاجتماعي للشعائر، وأبرز معاني التآخي الإنساني الذي يعكسه موسم الحج. كما قدم شرحا مبسطا لتسلسل المناسك، بما يناسب الفئة العمرية المستهدفة من الأطفال.

كما نظم بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان "فضل العشر الأوائل من ذي الحجة"، ألقاها الشيخ محمد أبو القاسم، إمام وخطيب بإدارة أوقاف سفاجا، حيث ألقى الضوء على دلالات هذه الأيام في الوجدان الشعبي والذاكرة الثقافية، باعتبارها فرصة سنوية للتأمل، واستعادة المعاني النبيلة للقيم الإنسانية التي تشجع على البذل والتراحم والارتقاء الروحي والسلوكي.

وفي سياق آخر، وضمن أنشطة فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة محمد رجب، وإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، عقد قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان "الشباب وثقافة الإنترنت"، ألقاها درناوي فرج، واعظ ومدرس بمنطقة حلايب، تناول فيها الأثر المتزايد للإنترنت على حياة الشباب، مشيرا إلى دوره كأداة لاكتساب المعرفة وتوسيع آفاق التفكير، مع التأكيد على ضرورة الاستخدام الواعي والمسئول لهذه الوسائل في ظل التحديات الرقمية المتسارعة.