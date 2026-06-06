التعليم العالي: فتح باب التقديم لمنح دراسية بالهند وباكستان ورومانيا للعام الجامعي 2026 -2027

-الوزارة: قطاع البعثات لا يتحمل أي نفقات عن هذه المنح الخارجية

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل إعلانات عدد من المنح الجديدة للعام الدراسي الجامعي 2026 - 2027 وذلك للمهتمين بالجامعات المصرية، مؤكدًا أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح الخارجية.

وأوضح قطاع البعثات، أن سفارة نيودلهى أفادت من المعهد الهندي للتكنولوجيا إدارة تنمية الموارد المائية بالمعهد بولاية أوتار خالد شمال الهند بشأن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمى 2026/2027 للدرجات العلمية، والتي تشمل ماجستير دبلوم تنمية وإدارة الموارد المائية، لحاملي الشهادات الجامعية فى مجالات الهندسة المدنية، وميكانيكا الهندسة، والهندسة الكهربائية، ماجستير/ دبلوم إدارة مياه الري، لحاملي الشهادات الجامعية فى مجالات الهندسة المدنية، والهندسة الزراعية.

وأضافت القطاع، أن منح الهند تشمل أيضًا ماجستير/ دبلوم مياه الشرب والصرف الصحى، الشهادات الجامعية فى مجالات الهندسة المدنية، والهندسة الزراعية والهندسة الكيميائية والهندسة البيئية، مشيرة إلى أنه يتعين تقديم طلبات الالتحاق ببرامج الماجستير/ الدبلوم قبل يوم 15 يوليو 2026، علمًا بأن مدة الدراسة الخاصة بدرجات الماجستير تبلغ عامين، فى حين تبلغ مدة الدراسة لدرجة الدبلوم عام واحد.

وفي سياق متصل، كشف قطاع الشئون الثقافية والبعثات عن إفادة سفارة جمهورية باكستان الإسلامية بأن COMSATS University Islamabad قد أعلنت عن فتح باب التقدم للمنح الدراسية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا للفصل الدراسي الخريفي 2026 برسوم موحدة تعادل رسوم الطلاب الباكستانيين، علمًا بأن آخر موعد للتقديم 30 مايو 2026.

وذكر قطاع البعثات أنه بالنسبة للطلاب الراغبين في الحصول على مزيد من التفاصيل ذات الصلة بإجراءات القبول ومعايير الأهلية وجدول القبول ونموذج الطلب وتفاصيل المنح الدراسية يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لموقع القطاع.

كما كشف قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل إعلانات المنح الجديدة والتي تضم منح مقدمة من رومانيا للعام الدراسى 2026-2027، حيث أفادت سفارة رومانيا بالقاهرة بتخصيص منح للدراسات الجامعية والعليا بالجامعات الرومانية للطلبة المصريين.