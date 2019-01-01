إعصار يضر بنحو 29 ألف شخص في مدينة صينية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة لياونينج بشمال شرقي الصين، السبت، تضرر أكثر 28600 شخص جراء إعصار قوي ضرب إحدى مدن المقاطعة يوم الأربعاء الماضي، متسبباً بخسائر اقتصادية تجاوزت مليار يوان ( 145 مليون دولار أمريكي)، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم.

وضرب الإعصار الذي كان مصحوبًا برياح سرعتها 23 مترا في الثانية مدينة كاييوان في حوالي الساعة الخامسة والربع من مساء يوم الأربعاء، ومر ببلدة جينجوزي واجتاح مجمعاً صناعياً قبل أن ينحرف جهة الجنوب، واستمر 15 دقيقة.

ولقي ستة أشخاص حتفهم جراء الإعصار، بينما أصيب أكثر من 190 شخصا آخرين.

وتمت استئناف إمدادات الطاقة الكهربائية والماء في معظم المناطق المتضررة بالإعصار، فيما من المتوقع إصلاح المنازل المتضررة في غضون عشرة أيام.