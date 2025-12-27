انتظام التصويت بإعادة انتخابات النواب على المقعد الثالث بدائرة الرمل في الإسكندرية

- 744 ألف ناخب يدلون بأصواتهم داخل 89 لجنة فرعية لاختيار مرشح واحد

فتحت مراكز الاقتراع بدائرة الرمل في محافظة الإسكندرية، أبوابها أمام المواطنين، في تمام الساعة 9 من صباح اليوم السبت؛ للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة على المقعد الثالث والأخير بانتخابات مجلس النواب، على أن يستمر التصويت حتى الساعة 9 مساءً، ولمدة يومين.

وشهدت اللجنتين رقما 37 و38 بمدرسة ابن سيناء الابتدائية، الواقعة بمجمع المدارس بمنطقة العوايد، إقبالًا ملحوظًا من الناخبين، واللجنتان تتبعان نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل.

ووفقًا لما رصدته "الشروق" فقد شهد محيط مراكز الاقتراع إجراءات تأمينية من قوات الشرطة، وتنظيمية مكثفة من الجهات الإدارية، حيث وضعت المظلات والشوادر لانتظار المواطنين، حال توافدهم بكثافة، والعمل على توافر سبل الراحة لهم.

وتعمل اللجنة المشرفة على الانتخابات في الإسكندرية من خلال غرفة عمليات بالتنسيق مع مديريات: "الأمن، والصحة، والتربية والتعليم، وحي شرق"، والجهات المعنية؛ لتلقي أي شكاوى وتذليل العقبات أمام الناخبين بلجان الاقتراع.

وكانت الانتخابات بالدائرة الثانية سبق وأُلغيت نتيجتها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن الـ19 دائرة المشاركة في الجولة الأولى للمرحلة الأولى، ونتج عن هذه الإلغاء إعادتها يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، وتم حسم مقعدين بالدائرة من أصل ثلاثة، فيما يجرى استقبال الناخبين للاقتراع السري المباشر للاختيار من بين المتنافسين على المقعد الثالث وهما: "حازم الريان، حزب حماة الوطن، وعفيفي كامل، مستقل".

والمدارس الـ47 التي تُعقد بها الانتخابات في نطاق دائرة الرمل هي: الشهيد محمد فاروق القرش الابتدائية، طه حسين الثانوية بنات، سامي البارودي الإعدادية التجريبية بنات، شوكت الرسمية الابتدائية، الرمل الثانوية بنات، السيرة الحسنة الإعدادية بنات، الشهيد عبد السلام حمادة، عمر بن الخطاب الابتدائية، صقر قريش الابتدائية، شدس الإعدادية بنات، عبد العزيز جاويش الإعدادية، الشهيد اللواء خالد كمال عثمان الثانوية بنين، الرمل الثانوية بنين، زيزينيا الثانوية بنات، هدى شعراوي الثانوية بنات.

ومدرسة محمود زكي سالم الثانوية بنين، عمر لطفي الابتدائية، ابن سيناء الابتدائية، مجمع محرم الأزهري، منصور حسين الابتدائية، السيوف الابتدائية، الفالوجا الابتدائية، أرض العوايد الثانوية، الشيخ زايد التجريبية، فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، الرمل الميري الابتدائية، كمال الدين حسين الابتدائية، الظاهرية الإعدادية، جمال حمدان الابتدائية، حسين كامل بهاء الدين الابتدائية.

ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، الفضيلة الابتدائية، كورونا الرسمية لغات، كلية الزراعة المشتركة، الصالحية الابتدائية، البكاتوشي الابتدائية، القرية الأولى الابتدائية، الشهيد السيد كمال كريم الابتدائية، التحرير الابتدائية، 6 أكتوبر الابتدائية، الجيل الجديد الابتدائية المشتركة، التأهيل الفكري، إخناتون الابتدائية، المحروسة الابتدائية، منارة العلم الابتدائية، حجر النواتية الابتدائية، الفنية للتعليم والتدريب المزدوج.

وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى داخل الأجهزة التنفيذية، حيث تم تشكيل غرف عمليات ستعمل على مدار الساعة داخل حي شرق، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة الانتخابات والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وشدد المحافظة في بيان لها، على رفع جاهزية شركة الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار، وتوفير وحدات ديزل متنقلة كمصدر احتياطي للطاقة، إضافة إلى تزويد المقار الرئيسية بمولدات كهربائية، وتجهيز أماكن مخصصة لاستراحة كبار السن وذوي الهمم، مع توفير كراسي متحركة لتسهيل تنقلهم داخل اللجان، بما يضمن مشاركتهم الكاملة دون أي معوقات.

ويُذكر أن الانتخابات في محافظة الإسكندرية تُجرى في الدائرة الثانية ومقرها "الرمل"، التي تضم لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي 744 ألفًا و824 ناخبًا لهم حق التصويت، موزعين داخل نطاق قسمي شرطة "أول وثانٍ الرمل".

يُشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت نتائج إعادة الجولة الأولى بفوز مرشحين عن حزب مستقبل وطن، وهما: "أحمد عبد المجيد، وعمر الغنيمي"، بينما تقررت إعادة المنافسة على المقعد الثالث والأخير بين مرشح لحزب حماة الوطن وأخر مستقل.