فتح لجان الدائرة الثانية بالرمل في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية

فتحت منذ قليل، اليوم السبت، لجان الاقتراع بمدرسة السيرة الحسنة، ضمن الدائرة الثانية بالرمل بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الـ19 التي سبق إلغاء نتائجها.

وتُجرى جولة الإعادة بالدائرة الثانية على مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد، حيث يتنافس مرشح حزب حماة الوطن حازم الريان، مع المرشح المستقل عفيفي كامل.

وتضم الدائرة الانتخابية بالرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744 ألفًا و824 ناخبًا، ويقع نطاقها الجغرافي داخل قسمي شرطة الرمل أول وثانٍ.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت نتائج الجولة الأولى بفوز مرشحين عن حزب مستقبل وطن، فيما تقرر إجراء جولة الإعادة على المقعد الثالث والأخير بين مرشح حزب حماة الوطن والمرشح المستقل، على مدار يومي 27 و28 ديسمبر الجاري.