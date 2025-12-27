فتح جميع اللجان في الثلاث دوائر التي تجرى بها جولة الإعادة في انتخابات النواب بالبحيرة



فتحت جميع مراكز الاقتراع في محافظة البحيرة، أبوابها أمام المواطنين، في تمام الساعة 9 من صباح السبت ؛ اليوم الأول للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب حيث يجري استقبال الناخبين للاقتراع السري المباشر، في الثلاث دوائر التي تجرى بها الانتخابات، وهي الدائرة الأولى مركز وبندر دمنهور، والدائرة الثالثة (مركزي أبوحمص وإدكو)، والدائرة الثامنة (مركزي إيتاي البارود وشبراخيت).



وتشهد العملية الانتخابية انتظاما تاما في جميع اللجان، مع تأمين كامل من قوات الشرطة، وتوفير سبل الراحة والدخول والخروج للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

وتُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر بجولة الاعادة في محافظة البحيرة، وتشمل: الدائرة الأولى (قسم دمنهور – مركز دمنهور)، ويتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد، من أبرزهم سناء برغش (حزب مستقبل وطن)، وطة الشهاوى ومحمود الجندى ( مستقلان)و ومحمد بهنسي وعلاء زعيتر (مستقلان)، وأشرف الشريف (حزب النور).

والدائرة الثالثة (مركز أبوحمص – مركز إدكو)، يتنافس فيها 4 مرشحين على مقعدين، أبرزهم علي أبو نعمة (حزب مستقبل وطن)، وأحمد العرجاوي وصلاح شيش(مستقلون)، ومحمد حبيب (حزب النور).

وتشهد الدائرة الثامنة (مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود)، تنافس 4 مرشحين على مقعدين، من أبرزهم شمس الدين أنور وعماد الغنيمى وسعيد شتا (مستقلون)، وأحمد سعيد أبوعمر (حزب النور).

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في محافظة البحيرة 260 مركزا، وعدد اللجان 297 لجنة، فيما يصل إجمالي عدد الناخبين إلى مليون و726 ألفا و88 ناخب وناخبة